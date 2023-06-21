大型科網類股領跌，更換決策高層的阿里巴巴，不僅在紐約證交所掛牌的股票大跌4.53%，港交所也跌3%左右表現最差。另外，京東跌3.3%，網易跌2.6%，美團跌2.5%，騰訊與百度都跌2.4%，小米也跌1.7%。

金融族群也下跌，友邦保險跌1.7%，中國平安保險跌1.6%，招商銀行跌1.5%，匯豐控股跌1.4%，香港交易所跌0.8%，工商銀行跌0.5%，建設銀行也跌0.4%。

生醫類股一片慘綠，藥明生物續跌3.9%，創去年10月以來新低。同時，藥明康德、泰格醫藥、康龍化成也都大跌6.7至7.3%不等。不過，電動車卻逆市走高，蔚來暴漲5.3%，小鵬汽車大漲2.6%，理想汽車大漲2.7%，零跑汽車也大漲2.1%。

大陸內地延續與優化新能源車輛購置稅減免政策，購入日期在2024年元月1日至2025年12月31日期間可免徵車輛購置稅，每輛新能源自用轎車的免稅額度不超過3萬人民幣。

中國景氣復甦遜於預期，預估當地還會採取寬鬆貨幣政策，人民幣匯價走貶。離岸人民幣兌一美元早盤曾貶破7.2關卡，一度下看7.2007，再創半年新低。在岸人民幣兌一美元也貶破7.19關卡，也是創半年新低。