德國央行的專家在報告中說：「私人消費應該已經觸底反彈」。「儘管通膨仍高，但工資上漲強勁，私人家庭的實際可支配收入正在回穩」。

歐洲最大經濟體德國在2022年底和2023年初的兩個季度出現萎縮，符合經濟學家定義的技術性衰退。

德國央行指出，歸功於較低的能源價格、供應瓶頸的緩解，以及充足的訂單，德國工業有能力經受住需求持續下降的衝擊，並支撐了第二季經濟的向上。

對於2023年全年來說，德國央行預計經調整後GDP為萎縮0.3%，之後在2024年成長1.2%，2025年成長1.3%。