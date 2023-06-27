德國央行的專家在報告中說：「私人消費應該已經觸底反彈」。「儘管通膨仍高，但工資上漲強勁，私人家庭的實際可支配收入正在回穩」。
歐洲最大經濟體德國在2022年底和2023年初的兩個季度出現萎縮，符合經濟學家定義的技術性衰退。
德國央行指出，歸功於較低的能源價格、供應瓶頸的緩解，以及充足的訂單，德國工業有能力經受住需求持續下降的衝擊，並支撐了第二季經濟的向上。
對於2023年全年來說，德國央行預計經調整後GDP為萎縮0.3%，之後在2024年成長1.2%，2025年成長1.3%。
德國央行在月度報告中表示，德國衰退預計在第二季會結束；央行並補充說，4~6月的國內生產毛額(GDP)將「輕微地上升」。
德國央行的專家在報告中說：「私人消費應該已經觸底反彈」。「儘管通膨仍高，但工資上漲強勁，私人家庭的實際可支配收入正在回穩」。
歐洲最大經濟體德國在2022年底和2023年初的兩個季度出現萎縮，符合經濟學家定義的技術性衰退。
德國央行指出，歸功於較低的能源價格、供應瓶頸的緩解，以及充足的訂單，德國工業有能力經受住需求持續下降的衝擊，並支撐了第二季經濟的向上。
對於2023年全年來說，德國央行預計經調整後GDP為萎縮0.3%，之後在2024年成長1.2%，2025年成長1.3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。