內政部21日宣布啟動300億元中央擴大租金補貼專案，7月3日起受理申請至明年12月31日止，補貼金額從1.2倍加碼至1.8倍，申請資格也大幅放寬至18歲年輕租屋族。對此，行政院副院長鄭文燦指出，目標是從去年補助27.8萬戶增加到50萬戶，若300億預算不夠政院將持續支持，且「每年都會有」，讓租屋補貼常態化。

鄭文燦致詞指出，租金補貼政策是讓民眾獲得合理居住權益保障，去年蘇內閣首次推動時共計32.6萬人申請，合格率為27.8萬人，後續政府便在思考，「到底是標準太高還是手續太複雜」，導致政策涵蓋度不夠，由於台灣租屋族大約有90萬戶，盼此事推出全方位的2.0版本，能達到50萬戶目標，涵蓋至少一半的租屋族群。

鄭文燦指出，此次最大的革是讓租屋者能單獨申報，無須提供房東個資，房東也能依據租約，自主申請1年18萬的免稅額，還享地價稅、房屋稅減免，無疑是所以雙贏政策，而補助能透過臨櫃、線上及郵寄申請，隨到隨辦，此次也有許多貼心設計，如申請資格下修至18歲，若學生大一入學抽不到學校宿舍也能申請租金補貼。

他表示，此次補貼並非定額補助，有分類別加碼，如單身青年可加碼1.2倍，20歲到35歲結婚2年內能加碼1.3倍，若有小孩就是1.4倍，2個小孩就能加碼，弱勢團體亦然，中低收入戶為1.4倍，原住民、65歲以上長者也從1.2倍起算，設計標準多元且細緻，盼能300億補貼都用完，若用不夠，行政院將持續支持。

他進一步指出，有些人會問說，是不是這次補貼結束後就沒有了，「不會，每年都會有」，使租屋補貼常態化；未來將透過逐步累積社宅、包租代管數量，搭配擴大租金補貼，讓覆蓋率逐年累積，盼民眾能多多申請本次的租金補貼方案，讓政策能夠落實達成。

內政部長林右昌也說，去年政策實施後也發現，30％是單身青年、30％是婚育家庭，弱勢家庭則有40％，此次方案預估能減輕租屋族20％到40％的租金負擔，以租金1萬元為例，最多可以減輕到一個月省4000元。

林右昌說明，本次租金補貼申請期間從今年7月3日至明年12月13日止，為期1年6個月。新申請戶如已經簽訂租賃契約即可隨時提出申請，隨到隨辦；若是111年租金補貼核定戶，且有今年5月撥付租金補貼款紀錄的舊戶，則不用再另外申請，營建署會將去年度申請資料帶入系統審查，審查後會主動通知審查結果。

林右昌提醒，本專案申請通過審查後，租金補貼款會直接存入申請人提供的帳戶內，並註明「行政院發」，他強調，租金補貼撥付絕對不會要求民眾到提款機設定帳戶，請民眾務必提高警覺，如果有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線求證。