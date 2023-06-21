近日天氣炎熱，尤其今（21）日還是夏至，屏東縣長周春米特別向粉絲推薦屏東1物來消暑，也提醒民眾要多喝水，健康地度過接下來的端午連假。

今天是夏至，是一整年中白天最長的一天，周春米特別在臉書向粉絲推薦，說屏東的芋頭冰不只聞起來非常香，且還是消暑的好東西，邀請民眾一起品嚐。

此外，雖然端午連假各地都有一些水氣，但天氣仍相當炎熱，周春米也提醒民眾外出時多補充水分，並注意午後雷陣雨的情況，一起健康平安地度過佳節。