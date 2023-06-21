國民黨副主席夏立言率團參加海峽論壇，黨主席朱立倫今天說，參加海峽論壇最重要的目的，就是希望能夠讓兩岸透過交流對話，解決民眾問題；他也強調，兩岸同文同種，相處應該就像家人，不要變成仇人。

第15屆海峽論壇16日起在中國福建省舉行，夏立言率團與會，他18日與國台辦主任宋濤會面時表示，台東縣政府及農民為改善鳳梨釋迦的品質也做了相當多努力，希望儘快爭取恢復輸陸。宋濤則指出，經國民黨反映及看到台東縣府和農民的努力，陸方高度重視，將作出妥善安排。

朱立倫今天下午在中常會上表示，政府存在的目的，就是要幫人民解決問題，絕對不是要製造問題與障礙。這次夏立言、台東縣長饒慶鈴到廈門參加海峽論壇，最重要目的，就是希望能夠讓兩岸透過交流對話，解決民眾問題，能夠克服農民銷售農產品的困難。

朱立倫也說，很高興看到正面回應，台東鳳梨釋迦順利銷往大陸，為農民解決問題，而民進黨主席賴清德、台獨金孫，永遠以台獨立場看兩岸交流，不但不正面回應，只會想要破壞、抹黑、抹紅兩岸的正常交流。民進黨兩張神主牌包括堅決主張台獨、堅持反核，是真正害台灣，為民眾製造障礙。

朱立倫強調，兩岸同文同種，兩岸相處應該就像家人，不要變成仇人，國民黨堅決希望兩岸是和平交流，像家人，而民進黨卻要衝突戰爭，變仇人。2024選戰是一場和平對戰爭的選戰，是家人與仇人的選擇。

朱立倫說，希望民眾一定要做最明智的抉擇，面對2024選戰，不管是黨部、智庫、立法院黨團、所有縣市長、各地議會，大家都能夠團結在一起，過程中如果有做不好、不足之處，會立刻調整腳步。

朱立倫舉例，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室執行長張其強擔任黨副秘書長，同樣地，國民黨內很多重要幹部，也會到侯辦擔任重要職務，絕對是二合一、完全整合在一起，母雞小雞一同努力，打贏2024年選戰。