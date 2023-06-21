日本樂壇新生代全才女神milet宣布將於11月來台舉辦個人演唱會，對於11月要首度來台開唱，milet興奮地說「台灣是我個人也很愛去玩的地方，我會為了這場演出特別設計台灣限定的歌單的！真的好期待見到大家！」這場演出是她是2023年唯一一場海外個人演唱會，獻出珍貴的海外初體驗。

青春期在加拿大度過的milet，擁有獨特魅力的沙啞嗓音及超標準的英文腔調，2019年3月以《inside you》正式出道，這首歌邀請到搖滾天團「ONE OK ROCK」吉他手Toru操刀擔任製作，推出即橫掃日本各大人氣音樂榜，同時也演唱如竹内結子主演《QUEEN 醜聞專門律師》、松本穗香主演《JOKER×FACE》、木村文乃主演《七個秘書》，以及杏主演《偽裝不倫》等多部日劇主題曲，出道就狂拿新人獎。

milet已在日本指標性音樂祭「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」的舞台演出，更連續3年獲邀參加「NHK紅白歌合歌唱大賽」，她在2020東京奧林匹克運動會閉幕式演唱獻唱《愛的讚歌》（L’Hymne A L’Amour），爆發力十足極具深度的歌聲，令全球觀眾為之驚艷。除了能自由駕馭高低音的鐵肺與金嗓之外，俏皮的她也常在自己的社群網站上大方分享和其他歌手的可愛互動，做起鬼臉也毫無包袱。

milet台北演唱會「Hey Taipei I'm milet」將在11月29日（三）晚間8點於Zepp New Taipei開唱，門票採全場實名制，在7月1日（六）中午12點於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣，更多詳情主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書及IG專頁。