眾多研究證實，肥胖會導致身體慢性發炎，減重已是全民運動，但不少人未見成效。營養師李婉萍表示，當人年紀漸長、荷爾蒙變化等情況下，代謝率會下降，讓體重易增難減，但洋蔥、香蕉等4種促進代謝的食物，有助達成減重效果。

李婉萍在其粉專影片中表示，隨著年紀漸長、荷爾蒙變化、壓力太大、熱量攝取過低等因素，人體的代謝率會下降，讓人減重變得越來越困難。

她提供可讓人養成易瘦體質的方法，除了戒含糖飲改喝水、茶、咖啡外，她建議食用4種可提升代謝率的食物，讓人更容易減重。

1. 洋蔥：含硫化物，能殺菌、增強免疫力、發汗、退熱功效，有助減重。此外，洋蔥含槲皮素，能防止脂肪堆積、促進新陳代謝，她建議每天可吃半顆洋蔥。

2. 胡椒：含胡椒鹼，能提升身體溫度、增加人體代謝率。

3. 昆布、海帶：含碘，能促進醣類、蛋白質、脂肪代謝，一周建議攝取3次海鮮類或是海帶、紫菜類等食物。

4. 香蕉：含鉀離子，能提高基礎代謝率。此外，香蕉所含糖分讓人體容易吸收，在運動後食用香蕉，剛好可幫助身體修復和代謝，反而不會囤積成脂肪。