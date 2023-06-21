（16:18更新，補充選手賽後說法）2023台北羽球公開賽，台灣球迷期待的球后戴資穎21日首輪登場，面對同胞梁庭瑜，小戴21比16、21比17收下勝利。

戴資穎曾在2012年、2016年、2018年及去年4度於台北賽奪冠，今年挑戰衛冕及在個人在本賽第5冠，首輪面對世界排名第63同胞選手梁庭瑜，首局小戴在1比1之後連得8分擴大分差，第2局一開始換邊小戴重新適應風向、光線，雖先0比2落後，但小戴靠著連得5分再度要回優勢，毫無懸念直落二勝出。

戴資穎賽後表示，今天下場打還在適應場地風向，因此也出現不少失誤而掉分，雖然超級300系列賽事和其他500以上等級比低一點，不過對於自己接下來參賽還是可以多累積些基底，並且多拿些基本分。

首度和戴資穎交手的梁庭瑜，透露原本怕吃不到太多分數，不過還是有給自己設定1局拿15分的目標，很開心有達成，比賽中打起來也不至於完全接不到，也有一些好球。

梁庭瑜也是前一陣在歐洲比賽，20日早上才回到台灣，一下飛機就去練球，她笑說：「可能也因為這樣有累到，昨晚回家一躺下就睡著，所以也沒有太大的時差問題，接下來會拚全運會資格，希望能代表高雄市參賽。」