傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B吸金詐騙25億元案，檢方聲押im.B負責管帳的女協理顏妙真，台北地院14日裁定將她羈押禁見，她不服提抗告，將台灣高等法院裁定駁回確定。本案主嫌曾耀鋒、曾父曾明祥及曾的女友、幹部日前陸續遭收押，顏女是第6名遭羈押的被告，持續擴大偵辦，追查不法金流。

im.B集團8年前成立，曾找名人盛竹如代言，並媒介企業找到借款 人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，捲入風波的盛竹如出面澄清，否認幫忙代言。

檢方調查發現，曾耀鋒到案坦承im.B的95％債權是假的，是重複將債權上架，實際上不存在借款人，投資人匯款進原始債權人帳戶，透過以「前金補後金」的典型龐氏騙局吸金，9成以上投資標的都是假的。

檢調查出，具四海幫背景的曾嫌父親曾明祥2015年成立台灣金隆科 技公司，曾嫌女友張淑芬以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台im.B，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。

檢調估計，im.B吸金多達25億元，逾5000人被害，該公司負責人曾嫌與父親、女友多人均已到案，其中曾嫌父子、張女等人已被收押， 昨負責管帳的女協理顏妙真也遭法院裁定羈押禁見。