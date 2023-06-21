「抖音男神」耀樂控訴遭炎亞綸劈腿、硬上，並偷拍影片還外流，今天召開記者會準備回應炎亞綸聲明，卻才剛拿起麥克風，就無預警被後者亂入，當場崩潰痛哭，鄉民也狂酸炎亞綸又一次「執意進入」，根本是習慣硬上了。

耀樂指出，炎亞綸在他16歲時就奪走他第一次，事後無數次不顧他還在睡覺，執意進入，還未經同意偷拍影片外流，甚至在影片風波當下，還放話若他要爆料，就要找黑道來處理，而雙方在交往時期，炎亞綸還同時劈腿另外三男。

炎亞綸今天在保鑣與工作人員共7人陪同下，無預警闖入耀樂的記者會，讓後者情緒崩潰，趴在桌上痛哭，炎拿起麥克風並兩次鞠躬道歉，逗留將近2分鐘後來開現場，記者會也因此中斷10分鐘。

不少PTT鄉民狂酸炎亞綸又是「執意進入」：「證明自己已經習慣硬上了」、「熟門熟路的」、「權勢者就是這樣有恃無恐」、「習慣很難改」，也有人認為，炎亞綸今天的舉動，應該是背後公關出的招。