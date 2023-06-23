「紐約時報」報導，在美國與中國的數位冷戰中，除電信服務外，美國當局已開始日益關注一個新目標：中國科技巨頭的雲端運算業務。

根據5位知情人士說法，在過去18個月裡，拜登政府和國會議員正加緊腳步，探索如何解決阿里巴巴和華為等中國科技巨頭雲端運算部門所衍生的安全問題。

其中3位消息人士表示，美國官員曾討論是否可針對在美營業的中國企業制定更嚴格的規範，以及如何應對這些公司的海外擴張行動。

另3名消息人士說，拜登政府曾與美國雲端運算公司谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）進行討論，以了解其中國競爭對手的營運方式。

近年來，美國試圖封鎖中國獲得關鍵技術的途徑，同時也希望限制中國科技和電信公司在海外的影響力。如今美方又將矛頭指向中國雲端運算相關企業，此舉恐將進一步擴大華盛頓和北京科技戰的範疇。

本月20日，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅告訴來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），美國必須停止干涉中國的技術發展。

不過，美國官員擔心，北京可能利用中企在美國和國外的資料中心獲取敏感資料，這與先前對中國電信設備和影音平台TikTok的擔憂類似。雲端運算是數位經濟背後的重要推手，可支援影音串流等服務，並讓企業得以運行人工智慧程式。

針對相關報導，白宮發言人拒絕置評；華為未發表評論；擁有雲端業務的阿里巴巴和騰訊亦未回應置評請求。谷歌、亞馬遜和微軟均拒絕評論。

華府智庫「新美國基金會」（New America Foundation）資安政策專家塞克斯（Samm Sacks）表示，對雲端運算的興趣反映出拜登政府如何關注中國在網路基礎設施和網路數位服務方面的影響力。

截至目前，美國限制中國科企的努力成果可說好壞參半。美國對華為供應商的限制損害了該公司的智慧型手機業務，但從美國境內無線網路中移除華為設備的行動尚未完成。川普政府成功迫使擁有Grindr的中國業者出售這個交友應用程式，但強迫中國字節跳動（ByteDance）公司分拆TikTok的努力宣告失敗。

Synergy Research Group的資料顯示，全球雲端運算市場規模龐大，去年公有雲總收入達到5440億美元。

Synergy首席分析師丁斯岱（John Dinsdale）表示，儘管中企在矽谷以及維吉尼亞州設有資料中心，但他們在美國雲端市場的市占率很小。

不過，中國的雲端服務公司正進軍亞洲和拉丁美洲。華為董事長去年表示，公司的雲端業務正「快速增長」。今年5月，華為在印尼舉辦雲端論壇；阿里巴巴去年也在墨西哥舉辦活動，以推廣其雲端產品。

民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）透過聲明表示，他擔憂，即使聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）可能禁止部分中企在美提供電信服務，但這些公司仍可持續提供雲端運算等其他服務。

今年4月，9名共和黨參議員也致函政府官員，鼓勵他們調查並懲罰被認為對國家安全構成威脅的中國雲端服務公司，包括華為、阿里巴巴、騰訊、百度。

4名熟知內情的消息人士透露，美國商務部和國務院一直在考慮如何應對中國雲端運算公司。

其中2名消息人士指出，商務部已開始考慮制定更嚴格的規則，以管理中國雲端企業；國務院也開始制定戰略，並向其他國家提出美國對中國雲端供應商的擔憂。

由於中國企業往往享有政府巨額補貼，專家擔心，中國雲端服務業者在價格上會比美國競爭對手更具優勢。美國政府也可以設法提供自己的補助，或是敦促美國供應商向客戶提供免費訓練等，以與中國企業競爭。

一名國務院發言人表示，全球網路的各個環節（包括資料中心）都應採用值得信賴的設備。該名發言人還說，國務院也將致力降低無線設備、海底電信電纜和衛星相關風險。