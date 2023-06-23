聯準會（Fed）主席鮑爾周四（22日）表示，今年再升息2次是適當的，並認為美國經濟可能軟著陸，明年可能降息。美股四大指數全面反彈，其中費半指數小漲 0.57%，多數晶片股也回神，德儀上漲1.26%，美光漲0.68%，而台積電 ADR也上漲1.47%，反彈幅度已超過昨天一半跌幅，就看今晚能否續漲，全面收復失土。

聯準會（Fed）主席鮑爾周四在參議院銀行委員會表示，本月維持利率不變，是為了給自己更多時間做決策，多數FOMC（聯邦公開市場委員會）委員認為利率還調升空間，需要持續努力，讓通膨恢復至2%的目標。他直言，今年再次升息2次將是適當的做法。

「美國經濟有機會軟著陸」，鮑爾指出，隨著失業率小幅增加，通膨有望持續下降，預估失業率將會進一步小幅上升。

在經濟數據面，美國勞工部報告稱，美國上周首次申請失業救濟人數為26.4萬，預估為25.9萬。上周持續領取失業金人數為175.9萬，預估為178.2萬。

分析師表示，初領失業金人數仍在上升，但續領失業金人數保持穩定，意味著人們正在被解僱，但隨後很快找到工作。至目前為止，初領失業金人數已經連續三周超過26萬人。

周四（22日）美股四大指數全面上揚。道瓊指數下跌4點（或 0.01%），收33946點；那斯達克指數上漲128點（或 0.95%），收在13630點；標普500 指數上漲 16點（或 0.37%），收4381點；費城半導體指數上漲20點（或 0.57%），收在3569點。

科技五大天王連袂反彈。亞馬遜大漲 4.26%；Meta（原臉書）上漲1.15%；蘋果上漲 1.65%；Alphabet（Google母公司）上漲 2.16%；微軟上漲 1.84%。

費半成分股漲跌互見。超微（AMD）下跌 1.26%；英特爾跌0.58%；輝達（NVIDIA）小跌0.046%；高通漲0.55%；德儀上漲1.26%；美光漲0.68%。而台股ADR部分，台積電 ADR上漲1.47%；聯電ADR上漲 1.06%。

美國合眾銀行首席股票策略師Terry Sandven表示，那斯達克指數今天收高，但昨天下挫，目前股市進入牛市和熊市的多空拉鋸戰，代表未來不確定性和波動性也將加劇。