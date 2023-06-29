第二季能源概念股持續受市場青睞，搶下本季半數席次。榜首由去年搶下機車銷售冠軍的三陽工業（2206）奪得，除了因汽、機車等產品獲利表現亮眼外，近期更宣布與工研院共同開發新技術。機電股大同（2371）積極尋找新能源產業成長機會，並將爭取大型儲能系統建置案，結合既有的電力事業，成功獲得投資人目光，本季排行第三。唯一今年兩季皆入榜的老牌線纜廠大亞（1609）興建漁電共生的太陽能光電廠持續受關注，位居第七；排名第八的士電（1503）則受惠台電電網強韌計畫，及預期下半年持續布局能源轉型和淨零碳排商機成為焦點。國內重電設備廠亞力（1514），則投入大量研發資源，發展智能化電機器材新產品，近期更獲晶圓雙雄建廠的重電設備訂單，營運成長動能強勁，排行第十。

AI時代來臨！科技電子類股強勢回榜！國防意識攀升，軍工概念股另類入榜。隨著生成式AI話題席捲全球產業，延伸應用和技術發展也成市場焦點，AI概念股紛紛入榜，相較第一季榜單，可謂滿血復活！伺服器大廠廣達（2382）受惠AI題材，股價快速攻上歷史新高，加上與輝達合作伺服器業務引發熱議，排名第二。代工廠英業達（2356）同樣因AI應用開花結果，在伺服器、智慧型裝置產品成長力道強勁，拿下第四名。智慧工廠系統整合商廣運（6125），主要服務半導體廠，提供客製化的物流運輸服務，近期因液冷散熱解決方案獲得英特爾認證，擠進排行榜第五名。全球電子代工領域「電子五哥」之一的緯創（3231），近年在企業運算、大型資料中心、人工智慧運算市場都有亮眼成果，帶動毛利率好轉，本次排行位居第六名。

全球地緣政治風險升溫、台海危機、俄烏戰爭影響，近期全民對國防意識的重視，也反映在本次榜單；軍工股代表漢翔（2634）在巴黎航太展拿下30億元訂單，先前更與美國通用電氣簽訂發動機核心零組件10年長期合約，充分展現公司的研發實力，排行第九。

2023年第二季十大爆紅台股榜：1.三陽工業（2206）2.廣達（2382）3.大同（2371）4.英業達（2356）5.廣運（6125）6.緯創（3231）7.大亞（1609）8.士電（1503）9.漢翔（2634）10.亞力（1514）。

本季ETF爆紅榜出現較大變化，號稱國民ETF的0050與0056本季雙雙缺席，反而由強調高配息的「群益台灣精選高息」（00919）首次進榜奪冠；排名第二的「復華富時不動產」（00712）因其季配息特色，也十分切中投資人的偏好。而位居第三名的期街口布蘭特正2（00715L）是國內少數追蹤道瓊布蘭特原油指數的商品，同時也是一款槓桿型ETF，因油價近年漲跌波動程度頗為劇烈，帶動投資人密切關注。除了高配息商品外，債券ETF也吸引投資人目光，在6月聯準會在一連升息17碼，終於暫停升息，帶動「元大AAA至A公司債」（00751B）及「元大美債20年」（00679B）兩檔ETF成焦點，本季分佔第四、第五名。

2023年第二季五大爆紅ETF榜：1.群益台灣精選高息（00919）2.復華富時不動產（00712）3.期街口布蘭特正2（00715L）4.元大AAA至A公司債（00751B）5.元大美債20年（00679B）。