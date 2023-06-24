當朋友犯錯時，有些人會為朋友挺身而出，幫助他們度過難關，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬虎、馬、狗、羊、龍願意和朋友一起承擔面對，也會在朋友最需要的時候，第一時間站出來，當成自己的事來對待。

▍生肖虎

生肖虎天生就對親友有一股保護慾，只要是認定的人，就會挺對方到底，當遇到朋友犯錯時，重情重義的他們更不會撇清關係，不顧一切為朋友挺身而出，一起共同面對，承擔起該負的責任。朋友最脆弱、最需要的時候，他們總是能第一個站出來，當成自己的事來對待，給朋友滿滿的正能量。

▍生肖馬

生肖馬把朋友看得很重，也會掏心掏肺的付出，當朋友犯錯，他們心裡是最難過的，也會更加關切朋友的一切，並且一起面對、承擔起責任。他們會與朋友共同進退，提供肩膀依靠，並且盡自己所能用實際行動幫助。

▍生肖狗

生肖狗忠誠又善良，一旦認定是朋友後，便會不離不棄。當朋友犯錯時，會為朋友挺身而出，和朋友共同面對。因為他們知道在這時候，相信與陪伴會帶給朋友安全感，讓朋友更有勇氣面對所犯的錯，並且順利度過難關。

▍生肖羊

生肖羊溫柔體貼且善解人意，他們重視朋友甚於家人，對朋友的心情最能感同身受，朋友犯錯就如同自己犯錯一樣，也不會選擇疏遠，而是產生心疼、關愛的情緒，會陪著朋友共同面對，鼓勵主動承認錯誤。而他們則會一直陪伴在身邊，適時給予安慰讓朋友安心。

▍生肖龍

生肖龍重情重義，把朋友看得比自己還重要。為了朋友可以不怕任何困難和勢力，也不求回報。朋友犯錯也絕不會袖手旁觀，而是第一時間站出來力挺朋友共同面對、承擔責任。在他們認為犯錯並不丟臉，可恥的是如果對朋友劃清界線、斷絕往來，才會羞愧得無地自容。