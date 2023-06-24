民眾黨主席、總統參選人柯文哲近來遭綠營質疑主張「重啟服貿」，他痛批民進黨「王X蛋，每天做假新聞！」並怒嗆蔡英文總統有本事把ECFA停掉，蔡當時把ECFA講得多爛，「有本事廢掉啊！」

柯文哲接受媒體人廖筱君專訪，談到是否將「重啟服貿」，柯文哲直言，這個他就要抱怨，從頭到尾就是典型的認知作戰，柯文哲在哪裡說要重啟服貿？柯文哲在什麼時候在公開場合做我要重啟服貿？

柯文哲說，「假新聞啊！我在哪裡講過？」，哪一個正式的文件出來了？內部討論的文件不知道怎麼流出去，就截了一條，這更好笑，「我的國政白皮書公布了嗎？也沒有」討論的東西什麼都有。

柯文哲指出，更好笑的，那一段是抄陸委會網站，整個討論案切那一段，斷章取義，就先做個假新聞，為什麼這麼共恨這個國家就是這樣，每天做假新聞、抹黑、抹紅。

柯文哲強調，自己是反對黑箱服貿，不是反服貿，「民進黨我就直接講，王X蛋，每天做假新聞！」

柯接著轟，蔡英文總統10年前反對ECFA，蔡英文當總統7年要不要停掉？自己是反黑箱服貿，服貿可以談，但是要經過民主程序，太陽花學運最大的訴求《兩岸協議監督條例》在立法院躺7年也沒有過，《兩岸協議監督條例》是誰說要通過的？現在呢？蔡英文有本事把ECFA停掉，蔡當時把ECFA講得多爛，「當總統7年費掉就好啊，有本事廢掉啊！」