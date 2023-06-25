何時開始存退休金、存多少才夠等話題一直關注焦點，分析師陳威良以自家社區保全的經驗進行分享，保全50歲時才開始存股，起初就拿150萬本金放入股市，接下來每年預計存入10萬本金與所有股利，預計在65歲退休時，就能達到年領36.7萬股利的目標，等於每個月不工作就能有一份3萬的被動收入。

陳威良在MOMOTV小宇宙大爆發節目上表示，家裡樓下社區保全兩年前給自己設定目標，希望能在65歲時安心退休，「目標是月領3萬，可以不用再工作了，還可以應付生活開銷。」

該名保全當時以存到的150萬本金進場，選擇殖利率約5.5%的穩定型高殖利率股票，第一年就能月領8.8萬股利，往後每年除了投入領到的股利外，還會另外投入10萬本金。

陳威良表示，「如果你想減少準備退休的時間或增加月領股利的金額，儲蓄真的能夠讓你事半功倍，算起來其實一個月存不到1萬，所以其實只要有決心、有紀律，應該都能做得到。」

初估保全第一年可拿到8.8萬股利，第二年本金成長至168.8萬，年領股利9.68萬，第五年本金成長至253.58萬，年領14.1萬股利，第十年本金增加至389.78萬，年領22.8萬，等到第十五年也就是要退休的65歲，股市裡的本金約有578.98萬，年領36.7萬，達成月領3萬的目標。