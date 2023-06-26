前行政院長蘇貞昌昨稱去年核定新北4000戶社宅，但4次到新北主持社宅活動，新北市長侯友宜都未到，新北市府批評蘇公然說謊；立委蘇巧慧認為市府偷換概念。侯友宜競選工作室發言人陳柏翰今指出，新北市府昨已照片為證，2019年中和保二社宅、2021年江翠段青年社會住宅開工，侯友宜都有與蔡英文總統同框出席，難道蔡英文不能代表中央政府？

陳柏翰質疑，如果和蘇貞昌同台地方建設就能推動，那為何板橋「兒童未來館」迄今沒有下文？與蔡英文一同出席社宅開工不算數，難道總統不代表中央政府？還是在意的根本是蘇貞昌認為他到地方需要首長親自作陪？真的是好大官威！

陳柏翰表示，去年侯友宜曾與蘇貞昌一同視察位在板橋市中心的兒童未來館基地，蘇貞昌歷經四年才終於想起自己曾經「厭氣」，承諾要2030年完工。但無奈人走政熄，進度自2021通過計畫後迄今未進展，從「全台最貴停車場」變成每四年才浮起來一次的「選舉館」。

陳柏翰指出，照蘇巧慧的邏輯，蘇貞昌在意的不是社宅有無在中央地方合作下推動順利，而是他這個中央大員到地方，地方政府首長必須本人作陪，真的是好大官威！奉勸民進黨真的不要為了選舉公然說謊，被打臉後還要亂拗。

新北市政府副發言人羅婉庭則酸，原來蘇院長和蘇委員眼中的「中央」，還分蘇貞昌的中央和蔡英文總統的中央，按照蘇前院長和女兒的邏輯 ，陪同蔡總統參與的社宅活動不算中央的社宅活動，陪同蘇前院長才算數。真是好大的官威，新北市政府深表遺憾。

羅婉庭強調，蘇貞昌昨公然抹黑侯友宜市長，不到短短兩個半小時就被照片打臉，事後見笑轉生氣，還出動女兒企圖硬拗護航，甚至對地方首長進行人身攻擊，種種作為在在證明其本位主義、耍官威。

由於蘇巧慧的護航文 ，讓國人到今天才恍然大悟中央還有蔡中央和蘇中央之分？！ 不禁令人質疑蘇前院長、蘇委員眼裡還有蔡總統？難怪蘇前院長沒辦法和蔡英文總統天長地久、共同進退。羅婉庭呼籲不要再為了選舉利益以政治謊言凌駕事實，還給人民純淨的台灣社會。

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