驚悚畫面曝！竹北16歲少年衣服炸爛上門求救 痛喊：好燙

竹北氣爆案造成一名16歲少年全身9成燒傷，目前仍插管搶救中，該少年當時家中睡覺，氣爆猛烈火勢讓他身上衣物幾乎燒光，身體多處泛白，還有幾處皮膚脫落掛在身上，由母親扶到隔壁鄰居阿嬤家求救，監視器畫面曝光，只見少年幾乎衣不蔽體，不斷喊著「快點…好燙」，家人也焦急地喊「沖冷水快點！」畫面相當駭人。

該阿嬤家中監視器畫面曝光，只見少年當時被炸到全身衣物碎裂，幾乎衣不蔽體，下半身褲子殘破不堪，全身多處部位的皮膚已成泛白色，少年進入屋內後不斷喊著「廚房在哪裡…快點…好燙」，接著衝進一旁浴室沖水，家人也焦急地喊「沖冷水快點！」母親後來打電話給丈夫稱家中失火，畫面中還可見黑煙不斷湧入屋內，甚至覆蓋住鏡頭，還不時還有哭喊聲傳出，相當駭人。

該少年當時家中睡覺，氣爆猛烈火勢讓他身上衣物幾乎燒光，身體多處泛白，由母親扶到隔壁鄰居阿嬤家求救，阿嬤家中監視器畫面曝光。（民眾提供）

該少年當時家中睡覺，氣爆猛烈火勢讓他身上衣物幾乎燒光，身體多處泛白，由母親扶到隔壁鄰居阿嬤家求救，阿嬤家中監視器畫面曝光。（民眾提供）

陳姓少年在沖完水後，向阿嬤借了一條白色大毛巾後奪門而出，因來不及等救護車到場，母親和姊姊騎著機車三貼趕到東元醫院急救，再轉往林口長庚醫院，目前在加護病房治療搶救中。

大樓中庭監視器也可見少年與母親倉皇奔出，母親開啟中庭水龍頭，不斷往少年身上噴灑；少年舅舅彭梓銨也是該社區主委提及，當時少年已經全身發白，但卻未能等到救護車，家人只好騎著機車三貼趕往鄰近醫院救治，說姪子平時很孝順貼心，「這麼年輕，也沒做什麼錯事，相關單位你們承認錯誤又怎樣」。

長庚醫院表示，目前少年全身燒燙傷91％插管中，雖仍生命跡象穩定，但尚未脫離險境，因燒燙傷病人危機主要是燒傷後數天發生的細菌感染，主要是皮膚壞死，身體缺乏保護，細菌容易造成感染，導致敗血症等問題，這1、2周急性期若度過，後面才會比較穩定。