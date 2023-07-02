許多人都會透過外送訂餐，有時難免因為外送時間過長導致餐點冷掉，不過卻有民眾因為餐點太燙選擇給餐廳負評。一位小吃店老闆娘分享，近日有客人在熊貓給他們一星負評，抱怨他們的滷味太燙、放塑膠袋裡會有致癌物質，還說她收餐時滷味還有100多度的高溫，讓老闆娘相當無奈，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「店家小本經營，還給我一顆星」，仔細一看該名客人的一星評論，對方認為原PO滷味弄得太燙、放在塑膠袋裡會產生致癌物質，甚至透露滷味的溫度實在太高，「從熊貓到我手裡居然還有1百多度」。

老闆娘分享評論內容。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

對此，許多人紛紛回應，「水沸騰也才100度…」、「100多度？是用量角器量的嗎？」、「水的沸點不是100度嗎？所以你拿到的滷味還在滾？」、「水沸騰也100度，那來他媽的的100多度」。

另外有店家分享同樣遇到類似的一星負評，對方抱怨外送員抵達送餐地點時坐在車上，接著又說自己喝湯被燙到舌頭，「有必要用這麼燙嗎？整個塑膠袋的湯有多少塑化劑？」讓她同樣感到很無奈。