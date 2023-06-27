日本將以地主身分參與今年籃球世界盃，不過他們籤運不佳，小組賽強敵環伺，今（27日）更迎來沉重打擊，日籍混血八村壘發出新聞稿表示，自己接下來將會專注於下個賽季，以及替未來做打算，因此決定退出日本國家隊。

上賽季是八村壘新人合約的最後一年，巫師沒有續留他的意思，且隨著同樣為前場好手的庫茲馬（Kyle Kuzma）加入，八村壘在球隊的重要性略顯下降，巫師甚至在離季中交易截止日還有一段時間時，火速將八村壘送往湖人，換到未來3支次輪籤。

日本在東京奧運同為東道主，但卻在地主球迷面前連吃3場敗仗，無緣晉級淘汰賽，身為球隊王牌的八村壘也招致球迷批評，導致心理健康出現問題，缺席上季初期一段時間。不過來到擁有一票毒舌球迷的湖人陣中，八村壘表現反而漸入佳境，在季後賽砍下多次20分以上的分數，成為湖人最倚靠的板凳戰力。

八村壘目前面臨續約問題，外傳他將追求年薪落在1500萬美元以上的合約，湖人有意願將他留下。但對於日本代表隊來說可是愁雲慘霧，他們本屆世界盃和德國、芬蘭及澳洲分在同組，本來晉級機率就已經微乎其微，如今王牌缺陣，一不小心還可能再度遭遇小組賽3連敗。