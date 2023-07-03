Home Run Derby ready 😤 pic.twitter.com/UeJDkYwUO2 — New York Mets (@Mets) July 3, 2023

紐約大都會今年星光黯淡，僅有「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）1人靠著保障名額入選明星賽，阿隆索說：「這是超級高的榮譽，我很興奮能夠代表大都會前往西雅圖（明星賽）。」阿隆索還決心要幫球隊爭一口氣，宣布參加今年的全壘打大賽！

阿隆索在大聯盟才打不滿5年，參加了4次全壘打大賽，摘下兩次冠軍（2019、2021），史上唯一贏過3次冠軍的只有名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。近況不佳的阿隆索在6月份僅有0.152打擊率，總教練修瓦特（Buck Showalter）也希望阿隆索參賽能夠找回一點信心，「這是讓他記起自己是個優秀球員的良機，我想他是聯盟最不順遂的幾位球員之一。」

國聯暫居全壘打王的是勇士隊歐森（MattOlson）28轟，阿隆索以25轟居次。歐森已經拒絕大聯盟的邀請，目前確定的參賽者還有22轟的貝茲（Mookie Betts）、16轟的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、13轟的J-Rod（Julio Rodriguez）、12轟的小葛瑞洛（Vladimir Guerrero）。預計會有8人參賽。

小葛瑞洛原先在明星賽票選的一壘手位置領先，最後被光芒迪亞茲（Yandy Díaz）超車，小葛瑞洛靠著球員票選進入明星賽替補。阿隆索去年在大賽被J-Rod擊敗，J-Rod在決賽體力不濟輸給多明尼加的同胞索托（Juan Soto）。