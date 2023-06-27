深夜現身台灣東部海域！俄2艘護衛軍艦「由南向北」航行 23:242023/06/27 中時新聞網 王柏文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人孫立方少將。（資料照／國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今(27)日表示，晚間23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。 1分鐘讀財經》咬牙蓋美國廠最怕一事 台積電不忍了寫信給拜登 普丁成壓垮稻草！歐洲經濟火車頭出大事 反淪豬隊友 「暫時關閉國門」！桃機首度漢光軍演 這三天出國要注意 #國防部 #俄羅斯 #軍艦 #台灣 #東部海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 近年規模最大！美眾議院軍委會主席羅傑斯率9人團訪台 20:512023/06/27 政治 《貿易》貿協搶灘美南新興商機 達拉斯台貿中心開幕 16:092023/06/27 財經 中俄智庫高端論壇開幕 秦剛：願與俄方走共贏發展道路 16:332023/06/27 兩岸 俄羅斯撤銷瓦格納兵變指控 軍隊準備接手傭兵裝備 19:032023/06/27 國際 美掌握俄傭兵頭子驚人兵變細節 多數盟友都蒙在鼓裡 09:052023/06/27 國際 瓦格納集團兵變 白宮官員：讓北京領導層不安 09:462023/06/27 國際 瓦格納兵變直逼莫斯科 德專家揭俄弱點：將被反撲 09:512023/06/27 國際 《國際金融》國防、醫療股拖累 歐股連6黑 09:482023/06/27 財經 普丁謝軍方「阻止內戰」 近衛軍透露瓦格納兵變消息來源 21:322023/06/27 國際 美媒：普里格津私人飛機 降落在白俄軍用機場 17:022023/06/27 國際 瓦格納集團兵變落幕 普丁：成員可前往白俄羅斯 05:272023/06/27 國際 影》跨越普丁空前紅線 專家：俄傭兵頭子死定了 11:262023/06/27 國際 美跨黨派議員團訪台 外交部：彰顯對台堅定支持 21:092023/06/27 政治 瓦格納首腦兵變後行蹤成謎 普丁好友認了：人在白俄羅斯 22:092023/06/27 國際 紐時：瓦格納兵變迅速落幕 俄總統權力穩固仍存疑 09:452023/06/27 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。