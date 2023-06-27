國防部今(27)日表示，晚間23時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。