英國前首相、現任下議員特拉斯（Liz Truss）5月時訪台的花費近日曝光，我方付出了超過台幣350萬台幣，引發外界批評。對此，臉書粉專「政客爽」直呼，蔡政府花了錢找特拉斯來，結果近期不但有大陸軍方的代表團訪問英國，英國外相還規劃本月訪陸，「這些錢是花心酸的嗎？」

針對特拉斯訪台花費曝光一事，國民黨洪孟楷批評，花錢請國際友人，又要對內宣傳，是民進黨一貫的伎倆跟手法；他不反對國際友人來台，但若都是用上述方式邀請，就是「打腫臉充胖子」。而外交部則回應，英國卸任元首及政要透過演講公司安排於外國演講，是相當普遍的作法，演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

「政客爽」今在臉書發文指出，繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，英國外相柯維立（James Cleverly）也計畫在7月中訪問大陸，此外，大陸軍方近日還組了代表團訪問大陸。「政客爽」砲轟，蔡政府花錢請了美、英卸任官員來作秀，結果兩國的現任政府高層都跑去訪問大陸，「蔡政府不是說民主國家要做朋友、大家都是好麻吉嗎？這些錢是花心酸的嗎？」

「政客爽」也狠酸，蔡政府花錢邀特拉斯訪台的成效，是大陸軍方訪英、英國外相計畫訪陸，再加上還與9個邦交國斷交，他們的外交能力，大概是有史以來最爛的。