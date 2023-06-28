日本為抗衡中國在印度太平洋地區日增影響力，已定下目標，將於2030年前擴編約20%的外交人力，讓總數來到8000人。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導指出，這項目標將使得日本外交人力與英、法、德這幾個七大工業國集團（G7）成員各介於7000至9000人的規模相當，但少於美國的3萬。中國和俄羅斯的外交員工則分別有9000和1萬2000人。

根據日本外務省資料，它們這個會計年度的職員達6604人，當中含約1700名的語言學家以及專業人員，而有約900至1000人為組織內部職涯路徑（career-track）體系員工，他們接受過英、中和法等廣泛使用語言的培訓，但這些人更被視為是「通才」而非「專家」。

外務省將增聘職涯中期的人才和應屆畢業生，尤其著重於招聘精通某一個目標國家的專家，並賦予他們加強與這些國家關係的任務。

這個月16日敲定的本年度經濟和財政政策指導方針，呼籲「從根本上加強」外交人力。4月時，執政的自民黨建議於2030年代初部署8000名外交人員。

在俄羅斯入侵烏克蘭、中國經濟和軍事壓力的刺激下，日本外交圈將引進更多網路戰、資訊戰和經濟安全方面的專家。

日本尋求利用外交手段，以提升與G7國家擁有共同價值觀國家的數量。日相岸田文雄呼籲加強外交力，並一再表示「積極主動的外交應列為優先要務」。

日本將在中國擴大影響力的印太地區派遣更多外交人員。鑒於東南亞和太平洋島國的戰略重要性，日本正在這些地區建立更多的外交使團。

而他們的工作就是拓展關係，連結更多在法治等價值觀與日本一致的印太國家。

而保護愈來愈多在海外工作的日本國民，也被視為是擴編外交人力的其中一個原因。

2021年，日本企業在海外分支機構數量約達7萬8000個，比10年前增加了1萬6000個。而旅居海外的日本公民雖於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間有所下滑，但目前人數仍達130萬多人。