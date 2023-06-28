The Venezuelan WBC team found out Eduardo Escobar is afraid of cats



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傷兵不斷的天使，日前緊急向大都會換來老將艾斯寇巴（Eduardo Escobar）助陣，暫時舒緩球隊內野人手短缺的問題，擁有13年大聯盟經歷的艾斯寇巴將扮演休息室領袖，同時他也有著廣為人知的弱點—喵星人。

來自委內瑞拉的艾斯寇巴已經35歲，天使是他大聯盟生涯第6支球隊，大部分鎮守游擊防區的艾斯寇巴，在2019年轟出個人單季最多的35發全壘打，成為近年最火紅的「游擊炮」，雖然今年開季狀態不佳，但5月以後的打擊率來到3成21，正逐漸走出低潮中。

除了場上成績之外，艾斯寇巴在休息室的領袖氣質也備受推崇，他是美國球員和拉丁美洲選手之間的溝通橋樑，而過去和他相處的隊友，異口同聲地稱讚艾斯寇巴的領導能力，這種無形的貢獻，對於以季後賽為目標的天使來說是特別珍貴的。

艾斯寇巴時常參與慈善活動，經常造訪當地小學和醫院，曾連續2年入圍大聯盟克萊門特獎。艾斯寇巴之所以積極熱心公益，也和自小的成長經歷有關，父親在艾斯寇巴年幼時離家，母親肩負起養育6個孩子的任務，甚至一度歷經沒吃晚飯就上床睡覺的艱困時期，為了負擔家計，艾斯寇巴從7歲開始工作，曾經幫人擦鞋、打掃房子和賣麵包，課業也只讀到8年級就未再升學。

場內外都受人尊重的艾斯寇巴非常討厭貓，就連看都不想看一眼，也因此被隊友不停捉弄，無論是裝著貓的外出提袋，甚至是貓的布偶，都能把艾斯寇巴嚇得四處逃竄。作為一名可靠的老將、隊友，以及休息室領袖兼被欺負的角色，艾斯寇巴將成為天使的寶貴戰力。