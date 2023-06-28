美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）率團訪台，台灣軍工產業再度成為關注焦點，包括漢翔、雷虎等軍工股今（28）日股價也收紅。財信傳媒董事長謝金河表示，漢翔因專精於發動機的機匣製造，打進全球引擎廠供應鏈，搖身變成台灣軍工第一股，但漢翔去年毛利率不到10%偏低，需要努力提升毛利率，如果能從20%起跳，才是追求高附加價值產業必須要有的使命。

漢翔先前表示，拿下美國航太發動機製造大廠GE（奇異）逾350億的 LEAP系列發動機核心零組件大單。

謝金河在臉書以「漢翔正在轉大人的路上」為題發文，指出全球飛機引擎製造商只有GE、Rolls-Royce、Snecma、Pratt&Whitney及Honeywell五大製造廠，這是供應鏈的最上端，漢翔則是機匣的製造廠，岡山廠以發動機的機匣生產線為主。

他透露，漢翔生產線主要的機台是東台及油機工業，顯然漢翔有帶動國產設備的使命，很多協力廠商也是以國內供應商為主。可見漢翔搖身變成台灣軍工第一股，未來承擔的使命也加重。

謝金河說，全球航空工業經過疫情大考驗，現在出現斷鏈後的急速復甦力道，這次漢翔在歐美搶訂單，也屢傳捷報。漢翔營收從2020年的210.43億元拉升至去年302.42億元，今年營收成長幅度明顯，這正是漢翔轉大人的關鍵時刻。

台灣一年國防預算逾5000億，中科院預算也從200億拉升到千億元，過去台灣只是把國防預算拿去採購，其間發生很多採購弊案，現在正在自主供應鏈下功夫，國機國造、國艦國造是新的里程碑。

謝金河強調，如果漢翔可以轉大人，可以串連起龎大的軍工產業鏈，這又是台灣新的產業鏈。在馬政府時期，台灣把IDF團隊裁撤，後來團隊被南韓網羅，為南韓開創軍機產業，這次高教機原本要向義大利採購，現在自製，66架高教機給漢翔帶來機會。

謝金河提出建議，漢翔要努力提升毛利率，去年毛利率只有9.63%實在偏低，如果能從20%起跳，才是追求高附加價值產業必須要有的使命！