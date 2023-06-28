瑩碩去年合併營收8.66億元，創歷史次高，年增5.12％，受疫情影響合作案的臨床推進，加上研發費用擴增，致使稅後虧損1,256萬元，每股虧損0.26元。

隨著解封後各項業務回歸正軌，以及合作案陸續達到階段性里程碑，今年以來營運動能逐步升溫，累計前五月合併營收3.74億元，年成長23.73％，不僅為歷史次高，更超越去年上半年表現。

總經理顏麟權表示，今年以來瑩碩已取得3個品項、共計5張藥證，包括台灣市場的前列腺肥大2個劑量用藥與治療靜脈曲張用藥，以及日前甫獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市的鹽酸米那普侖膠囊。其中，鹽酸米那普侖膠囊用於治療成人憂鬱症，不僅是瑩碩的首張中國藥證，且一次取得25毫克、50毫克，共2個劑量藥證，而50毫克是國際用藥的主要使用劑量，也是目前唯一獲准上市的劑量規格，看好未來市場成長潛力，中國合作夥伴已著手準備上市銷售事宜。

此外，瑩碩過去以「對外授權」（license-out）為主，今年則增加採取「引進授權」（license-in）等多元策略發展，分別取得漢達生技的戒菸輔助劑台灣區開發製造與銷售權，以及祥翊製藥旗下婦科用藥「卡前列素氨丁三醇注射液」的中國市場獨家銷售權，藉由多元化產品線組合，加速擴大營運規模。

為充實中長期營運資金，持續推進旗下研發與合作案進度，並加速國內外取證與藥品商業化推廣，瑩碩已規劃辦理現金增資，擬發行7,500張股票，每股45元，預計募集3.375億元。

展望今年，台灣與海外新取證藥品的上市銷售效益預計於下半年陸續顯現，公司樂觀看待全年可望重返獲利軌道。