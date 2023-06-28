Shawn尚融近來推出首張創作專輯《DOCASA》，專輯的主打歌〈慢車道Slow Lane〉是Shawn尚融對自己的真情告白，描述他從樂團「noovy」成軍後，至今近十年的心路歷程，同時〈慢車道〉也成為現正熱播實境節目《嗨！營業中2》的片尾曲。

他經常在Instagram上開問答與粉絲互動，互動回答都十分幽默，甚至被網友封為「最有梗的主唱」，近期他為了專輯宣傳，更是頻繁開問答和粉絲互動，沒想到許多粉絲不問音樂相關問題，反倒是急著跟Shawn尚融「求婚」，他表示每開一次問答「求婚留言」至少就有70則，意外成為了粉絲最想嫁的男歌手，他苦笑說：「我那麼辛苦寫了兩年的專輯，結果大家都只想跟我結婚。」

他笑說，其實搞不太清楚和粉絲之間的日常問答怎麼會走到這一步，表示上週在限動提問「2023過一半，大家的期許是什麼」，結果竟然一堆粉絲「開撩」說要嫁他，讓他受寵若驚，回答十分有趣，粉絲一答上癮，之後他開的每一篇問答，都有大量粉絲跟他求婚，他笑說：「幸福來得太突然，殺得我措手不及。」