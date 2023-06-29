美國國務院亞太助卿康達今天表示，台灣總統選舉將屆，將進入敏感時期，各方應負責任行事。他說，預期台灣將舉行自由公正選舉，不論誰勝選，美方都期待與之合作。

亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦的第13屆南海論壇，發表主題演講並回應時事議題。

台灣2024總統大選將於明年1月13日登場，外界關心中國是否透過軍事或經濟脅迫等手段施壓台灣。康達表示，有鑒於台灣大選將屆，情勢將進入敏感期，呼籲各方應以負責任方式行事。

康達指出，台灣民主蓬勃，預期會再度舉行自由、公開與公正選舉。他說：「無論是哪位候選人當選、是誰執政，美方都期待與之合作。」

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中期間，中國官員曾就台灣大選提出一系列詢問，包括美國對結果是否有既得利益，以及美國人是否將民進黨視為朋友。

根據報導，布林肯重申美國政府立場，強調在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

談到台灣海峽情勢，康達重申，維繫台海和平與穩定、確保兩岸分歧和平解決符合美國恆久利益。

康達說，美國之所以如此關注台海，原因有很多。其中包括全球貨運量一半經過台海，高達9成高階晶片在台製造，且台灣是美國重要強健夥伴，是前10大貿易夥伴，台灣也擁有蓬勃民主，是世上一股良善力量。

他指出，正因如此，美方認為全世界都應致力於維繫台海和平與穩定；若台海發生危機，將對全球經濟帶來毀滅性衝擊。（編輯：陳正健）1120629