藝人兼PLG執行長黑人陳建州遭女星大牙指控性騷，甚至從背後環抱她試圖要發生關係，今（28）日晚間女星郭源元也接力爆料，指控曾兩度遭到黑人性騷，甚至第二度她被嚇到哭出來，一度懷疑自己要遭到「姦殺」，哭到後來黑人才放過她讓她回家。

郭源元自爆曾兩度遭到黑人性騷。（圖／翻攝自郭源元臉書）

前「微風女神」郭源元，今晚發文「不想讓大牙一個人」，指控她也曾遭黑人性騷，透露過去因為公益活動認識對方，當時是范瑋琪懷孕時，曾到對方辦公室拿要合作給她的商品，模特兒出身的她身高有170，但卻輕易遭到對方從背後環抱離地，「突然從後面環抱起來，雙腳離地。黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。」，她愣住不知所措，然後傻笑想要起身跑走，沒想到又被按回椅子上，就這樣連續幾次，黑人不斷對她說「你先親我一下、你先親我一下。」，最後她索性親了對方臉頰，對方才讓她離開，離開時她還感謝對方給她衣服，隨後她覺得全身不舒服，覺得自己「爛兮兮的」，還不斷問自己是自己太大驚小怪了嗎？隨後黑人若無其事傳訊息來，但因為自己工作上忙碌就不了了之。

沒想到第二次對方又要合作送她衣服，她雖然多次表示不用了婉拒對方，但礙於他無數次的堅持，以及想到未來可能還要在工作上見到的狀況下，我最後答應在路邊領取。這樣的舉動卻因此中了對方陷阱，黑人開車來要她上車，因為車停在十字路口中間，她不得不上車，對方更表示東西沒帶來要到工作室去拿，因此被載到一個像家的地方。

黑人先按了電梯樓層，「人退出來，對著我說你先上去。現在想起來，是因為不想被電梯監視器留下一起上樓的畫面吧？一直到門開了之後，我才驚覺我到的地方是一個家。我在意識到這點之後整個人都僵住了，黑人說坐一下啊，然後去倒飲料，我說我等下還有事，得趕快回家。黑人說好啊，要我先喝個飲料，喝了他再去拿要給我的鞋子。」

沒想到對方拿了飲料來了，「是威士忌，竟然是威士忌。黑人若無其事地說，我必須先喝完他才要去拿東西。我嚇瘋了，我怎麼會讓自己落到這種處境。當時我只想趕快離開，實在不願意再拖拖拉拉了，所以我喝了一大口，黑人笑得非常開心，然後他起身，往房子深處去取東西。

我環顧四周，所以我大概記得當時所在環境的格局。沒過多久，他提了兩袋東西從某個房間出來，我因為可以回家了感到開心，說了謝謝黑人哥，然後起身要去穿鞋子。我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我。一切很快，我被很輕易地抓抱起來，往房子深處去，我的視野因為整個人被抓抱起來，變得很高。」

郭源源指控黑人，曾兩度對她性騷。（圖／翻攝自郭源元臉書）

她表示，當時一切只是在玩鬧，他把她抓抱進一間房間，然後丟上床，郭源元在跳逃著爬起來的時候，聽到他說「喔這張床不可以。」腦中閃過對那句話的理解是，「這是他與范范的主臥室」，然後她又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。

過程中我不斷掙扎，奮力掙扎，「他輕鬆抓抱起我的樣子，讓我覺得我像棉花一樣輕。我一直說我想回家我想回家，或大聲或小聲的講，頭腦非常混亂。因為黑人笑的很開心，我腦海裡「這是正在開玩笑嗎？」與「我要被姦殺了！」的疑惑與恐懼，在腦海裡不斷交錯。」

抓抱掙扎的過程中，還可以感覺到他的下體，郭源元此刻看出去的視野非常模糊，才想起那時候已經在哭了。那樣又躲又逃，再被抓抱起來的過程，前後可能不到三分鐘吧，像老爺追丫鬟，丫鬟躲老爺的愚蠢場面，在她開始放聲大哭後停止。

直到放聲大哭幾秒之後黑人像是突然醒來，變成原本大家印象中的樣子，「好啦好啦我帶你回家。」他變得有禮又溫柔。下樓的時候他一樣先按了電梯樓層，要她先下去。她記得從「被放過」的當下，雖然仍舊非常驚恐，但心裡更多的，竟然是滿懷感激的情緒。「太好了，我可以回家了，太好了，他讓我回家。」當時是這樣想的。

郭源元表示，後來仍會收到黑人的訊息，都是一些無關緊要的內容，她也會回覆黑人傳來的訊息，說謝謝黑人哥的關心，甚至多年後還曾上對方的節目，「我對黑人陳建州已經不存在原諒或不原諒的心情，因為這件事在我心裡很早以前就過了，剩下的是我跟我的事。現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人」。

大牙現身留言支持。（圖／翻攝自郭源元臉書）

而大牙本人也現身留言回應支持郭源元，「我哭了，我懂妳的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」。

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