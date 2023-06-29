繼日前外媒透露美國財長葉倫擬於7月初訪中後，葉倫本人也再次明確釋放訪問中國大陸的意願。她在接受媒體採訪時表示，希望訪問中國大陸以重建與北京方面的聯繫，承認中美兩國之間存有分歧，而此行目的就是討論彼此分歧並消除誤解。她並未詳細說明訪中的具體時間。

美國有線電視新聞頻道MSNBC當地時間28日報導，葉倫當天在接受採訪時表示，訪問中國大陸是希望重建聯繫，而「現在有了新一批的領導人團隊（指中國大陸政府於今年全國兩會後換屆），我們需要相互了解」。

葉倫續指，美中需要彼此討論分歧，這樣我們就不會有誤解，不會誤解彼此的意圖。不過，她同時聲稱，美國正在並將採取行動保護其「國家安全利益」，即使「這給美國帶來了一些經濟成本（壓力）」。

事實上，早在今年初，葉倫便多次表示「期待訪華」。然而2023年開年至今，從「氣球事件」到台海問題和南海問題，均激化中美緊張關係。據美方官員說法，美國務卿布林肯定於2月的中國大陸之行受「氣球事件」擱淺。而葉倫的中國大陸之行，同樣也「無疾而終」。

路透報導指出，當前中美關係面臨困境，在多個問題上的緊張和悲觀情緒加劇，包括台海問題、俄烏戰爭、美國圍繞先進技術打壓中國大陸等方面。

據外媒當地時間27日報導，有匿名的知情人士透露，葉倫計畫於7月初訪問北京。報導稱，若成行，葉倫將是今年中美緊張關係加劇以來第2名訪中的拜登政府成員。