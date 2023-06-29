財政部表示，今年上半年民參推動成果，就民投金額分析，分別由交通部(406億元)及台南市政府(75億元)分列中央部會及地方政府第一名。其中，交通部以高鐵新竹車站特定區開發經營案及台中港、高雄港區開發等案獲得中央部會冠軍，台南市政府則以城西焚化爐BOT案拔得頭籌。

財政部也將於7月14日在台北國際會議中心舉辦一年一度「民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮」，民間參與公共建設商機82件上看1800億元，會場中由交通部、教育部、台北市政府、新北市政府及高雄市政府等中央及地方政府共16機關設置攤位介紹案源，並安排行政院農業委員會及高雄市政府等5個機關進行重點商機簡報。

今年下半年至明(113)年上半年各機關預計招商案件逾80件，民間投資金額上看新台幣1800億元，財政部為提升民參招商能見度，透過招商大會媒合商機，案源類別相當豐富，涉及日常生活各領域，包含交通、污水下水道及水利設施、農業及資源循環再利用設施、環境污染防治設施、長照及醫療等，除透過促參的方式，也可採都更、捷運開發、設定地上權等多元的公私合作模式辦理，其中，73億元的「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」、183億元的「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」分別名列促參案件及民參案件民投金額最高案件，整體產業商機前景可期。

111年底促參法修法新增促參公共建設類別，包含影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設等，公共建設類別從原本的14類21大項，增加至15類24大項，擴大促參案源範疇，鼓勵各部會及地方政府引導民間資金參與該等類別之公共建設，以符國家政策發展及產業發展趨勢。

去(111)年底修正通過2.0版的促進民間參與公共建設法(促參法)，經歷最大幅度的修正，而經過半年的努力，財政部在今(112)年上半年已陸續發布施行促參案件履約爭議調解三子法、政府有償取得公共服務評估作業辦法等相關法規，促參法施行細則也即將在今年7月送行政院核定，完成促參2.0版的最後一哩路。

2.0版的促參法，在今年特別設置促參2.0主題專區，展示促參法修法變革及相關配套法規的重點推動方向，包括外界關切已久的促參案件履約爭議調解機制等。財政部表示，過去促參案件發生履約爭議時，主辦機關與民間機構逕依契約所約定成立的協調會處理，但部分爭議常因雙方堅持立場而難有共識，為有效解決此項問題，自今年7月1日起，雙方也可向財政部申請調解，費用自新台幣10萬元至28萬元不等，且由民間機構申請者，主辦機關不得拒絕，以保障民間機構權益，調解程序最長不超過9個月。