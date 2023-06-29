民進黨新北市議員卓冠廷今在臉書貼文質疑，應該發掘貪瀆的新北市政風處，竟在官網放上《被搜索了怎麼辦？》懶人包公開教導新北公務員，遇到司法搜索和約談怎麼辦？宛如詐騙集團教戰手冊。（摘自卓冠廷臉書）

民進黨新北市議員卓冠廷今在臉書貼文質疑，應該發掘貪瀆的新北市政風處，竟在官網放上《被搜索了怎麼辦？》懶人包，公開教導新北公務員，遇到司法搜索和約談怎麼辦？宛如詐騙集團教戰手冊。政風處提出三點聲明回應，強調立意是要同仁以淺顯易懂方式瞭解刑事偵查的法律程序及實務作為，並提醒同仁如遇相關情形應如何配合司法偵辦作為。

卓冠廷指出，《被搜索了怎麼辦？》懶人包，教戰公務員如何準備面對司法調查，質疑是政風處認為未來新北會有大量弊案？公務員會大量被搜索？認為政風處的任務跟使命不正是「預防貪瀆」、「發掘貪瀆」、「廉政宣導」嗎？到了新北居然變成提供所有公務人員「司法調查教戰守則」？

政風處表示，政風機構歷來皆有關於刑事偵查認識的宣導，政風處在2011年6月間即製作公務員對刑事偵查的認識與權益手冊，亦編撰認識行政裁量、公務員應具備之法律常識等相關宣導內容，公開於政風處網站提供員工正確法律觀念。

新北市政府強調，此做法早就行之有年 ，例如衛福部也有《司法扣押應該注意什麼？》懶人包，請民代問政要記得把功課先做好，切忌憑空揣測成了謠言製造者。

政風處表示，這次製作《被搜索了怎麼辦》懶人包，立意是要同仁以淺顯易懂方式瞭解刑事偵查的法律程序及實務作為，並提醒同仁如遇相關情形應如何配合司法偵辦作為。

政風處說，為保障人權，本篇懶人包宣導介紹搜索可能執行的流程及注意事項，是讓同仁對搜索有基本認識，在重要環節能注意法律上權益，避免因不懂刑事偵查程序，而造成個人權益受損，是公務員應具備的司法常識，希望外界勿過度解讀。

卓冠廷反酸，「整個新北市府都是我的競選團隊」 侯友宜市府用獵奇新聞稿示範給你看！新北市政府的新聞稿，承認他我對「政風教戰公務員應對司法」的所有指控，但都承認了，卻在標題放一句卓冠廷「遭政風打臉」，帶風向帶到邏輯全滅。

卓冠廷說，最有趣的是，還拿衛福部來類比，說衛福部也有啊！但新北的「教戰守則」跟健保署的「訴訟指引」甚至其他廉政網頁的權益指引一樣嘛？當然不一樣！別魚目混珠了，一般的廉政宣導，重點都在於不要貪腐、要利益迴避、要透明、要保護個資，當然也會有刑事偵查知識的提倡跟教導，但是！絕對不是，像新北市政風處這樣！