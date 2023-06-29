總統府發言人Kolas Yotaka驚爆去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，李妻以156頁LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬，Kolas也已經請辭獲准，更坦言不知道對方婚姻真實狀況，而李妻要求蔡英文、賴清德主持公道。對此，前立委郭正亮29日就表示，「基本上這個的嚴重程度，不只是侵犯配偶權而已，實際上是有性關係的話，就有構成妨礙家庭」，引發討論。

郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「正宮的發文直接打到要害，基本上她本來是幸福的家庭，而那個男生本來的生活也蠻單純的，所以基本上這個的嚴重程度，不只是侵犯配偶權而已，不只啦」，郭正亮更提及，「因為現在找到的證據只有LINE對話，所以實際上是有性關係的話，就有構成妨礙家庭」。

郭正亮坦言，「這個官司事實上不知道女方要打到什麼程度，因為她可能是希望男生能夠回到家裡，她可能會慎選她的官司，可能也只是要他們兩個分手，不會進行到最後，這也有可能，這只是中間的策略」，郭正亮最後更斷言，「至少在明年5月20日之前，Kolas不會得到任何工作的安排，她也不是賴清德的愛將，她是鄭文燦的人」。