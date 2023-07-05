國民黨總統參選人侯友宜3日拋出四大政見，包括「支持九二共識」、「撤掉NCC」、「核二、核三延役」、「重啟特偵組」。前立委郭正亮5日表示，侯友宜的表態終於讓國民黨有跟民進黨旗幟鮮明、對立的政見，藍營民代有因此振奮，但要打政見還是要進入「作戰狀態」，侯團隊要針對這4點到處開火，侯友宜本人也要一直接受堵麥、採訪打出砲火。

郭正亮5日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，要打政見一定要進入「作戰狀態」，這個只是表明他的立場，而藍營民代會振奮，就是因為侯友宜終於表態，讓國民黨有跟民進黨旗幟鮮明、對立的政見，「為何而戰至少知道了，但重點是『戰』，要進入作戰模式」。

郭正亮強調，隨時要找到點去攻擊民進黨，候選人站在第一線就是要作戰的，民眾看完政見第二天就忘了，侯友宜就要跟隨這4個邏輯，每天嗆蔡政府。

郭正亮表示，這種時候就是要放大絕，在選舉戰場上講的話，要比政見放大兩三倍，這樣民眾才會有感覺，內容都是戰出來的，民進黨就是只有1%的內容但會一直戰到變成100%。

郭正亮也提到，侯團隊現在還是有基本的問題，侯競辦執行長金溥聰已經跳到新的戰場上，但團隊沒有跟進。他認為，侯團隊應該跟隨這四個政見到處開火，但卻都沒看到，而最好的開火就是候選人，侯友宜就應該接受採訪、一直面對記者堵麥，只能這樣打。

郭正亮也舉例，恢復九二共識的政見，侯友宜可以藉「漢光演習第一次把飛彈射向西邊」的時機講話，反問民進黨為甚麼要做會引起台海戰爭的動作，強調是民進黨把台灣搞成這樣，只要有九二共識就可以避戰。

對於核二、核三延役，郭正亮也指出台電也有回應，侯友宜也應該直接跳出來回手，反嗆台電「2025年電就是不夠用，還在鬼扯甚麼?」而廢除NCC的政見，郭正亮也指出侯友宜應該要繼續講，「中天被廢就是不合理的，我(侯友宜)當選就按照程序恢復中天」。