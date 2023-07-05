國民黨總統參選人侯友宜及前立法院長王金平5日出席指南宮孚佑帝君成道1143周年三獻大典，外傳鴻海創辦人郭台銘原訂要出席後又缺席，反倒是在南部動作頻頻，對此王金平強調，「郭台銘很有意思要再見我，但我沒有接受安排。」並告誡郭，動作頻頻會影響每個人，而被影響最少的還是民進黨候選人。

王金平稍早受訪表示，今晚為侯友宜舉行「厚友宜立委後援會」成立大會，多達150位以上前後任立委出席，另外曾擔任過立法委員的現任縣市長幾乎都到齊，像台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善以及南投縣長許淑華應都會到。

被問及是否還有跟郭台銘聯繫，王說，郭上次端午節去拜訪他，都沒有談選舉的事，郭台銘也表達，很有意思要再面，「但我沒有接受安排。」

至於侯友宜目前是否還面臨整合問題，是否會當侯郭兩人的「和事佬」，王語帶模糊說，再繼續努力吧，現在還不是很圓滿的時候，慢慢的會整合好。王也說，自己當然要幫侯友宜，只支持國民黨提名的人，所以當然要全力支持侯友宜。