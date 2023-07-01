廖姓外送員於1年間被餐廳和消費者投訴服務態度不佳10次，被公司終止外送承攬契約，廖男不服，認為自己曾數度獲消費者五星評價肯定，提告要求公司賠他工作損失和買包溫箱等裝備的錢，但法官認為暫停派送訂單有理，判廖男敗訴。

判決指出，廖姓男子於2019年開始承攬外送業務，但從2021年11月、12月及隔年1月，分別遭消費者和餐廳投訴廖男服務態度不佳，於是公司寄電子郵件提醒廖男注意服務品質，但2022年3月、4月，公司又3度接到投訴，於是公司祭出暫停派送訂單7日的處罰。

被停止派7天後，廖男於同年6月到8月期間，又3度被投訴態度不佳，公司再祭出暫停派送訂單7日，但復工沒多久，他又再度被投訴，公司這次不忍了，直接終止雙方外送承攬契約。

但廖男不服，認為自己曾於去年連續3個月獲得五星評價肯定，數度獲得消費者五星評價肯定，並無態度不佳情況，且公司無故就停止派送服務14天，加上購置的外送裝備都無處使用，因此提告要求公司賠他每天800元，14天下來共1萬1200元的工作損失及7600元的裝備費用。

高雄簡易庭審理時，法官認為，廖男因遭消費者及店家投訴，公司基於商業考量，暫停派送訂單有理，廖男購買的裝備用來外送，也獲取報酬，就算不再從事外送服務，也可以使用在生活其他用途，因此認定廖男請求無理判敗訴，全案可上訴。