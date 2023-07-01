據中國駐美國大使館官網消息，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室6月30日接受中國新任駐美國大使謝鋒遞交國書。拜登也歡迎謝鋒履新，並就中美關係與謝大使進行交談。
謝鋒表示，出任駐美國第十二任特命全權大使使命光榮、責任重大。去年11月大陸國家主席習近平和拜登在峇里島成功會晤並達成重要共識。中方遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方同中方相向而行，認真落實兩國元首峇里島會晤共識，探索新時期中美正確相處之道，推動中美關係止跌企穩、重回正軌。
據中國駐美國大使館官網消息，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室6月30日接受中國新任駐美國大使謝鋒遞交國書。拜登也歡迎謝鋒履新，並就中美關係與謝大使進行交談。
謝鋒表示，出任駐美國第十二任特命全權大使使命光榮、責任重大。去年11月大陸國家主席習近平和拜登在峇里島成功會晤並達成重要共識。中方遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方同中方相向而行，認真落實兩國元首峇里島會晤共識，探索新時期中美正確相處之道，推動中美關係止跌企穩、重回正軌。
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