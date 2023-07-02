前幾天小編與幾個閨密聚會大聊特聊，說到有關退休理財相關話題：「工作到什麼時候才能退休？」、「想要提早退休該準備多少錢才夠？」、「到底該存多少退休金，才能安享晚年？」……，每個人各持己見、各有各的說法，不過，大家都眾口一詞表示，不敢輕易離職，想要多存一點錢，更願意活到老、做到老，也賺到老！從這些「對話」中，小編嗅出不尋常的味道，隨著醫療科技不斷進步，人類平均壽命逐年增長，預期退休年數也逐漸拉長，未來工作到老可能是一個不可逆的趨勢，甚至不再存在所謂的「退休年齡」！

工作到老已成趨勢 未來可能不存在「退休年齡」

隨著科技發展與社會變革，不輕言退休或是退而不休，是這幾年來的熱門話題，甚至已然成為社群的熱門話題和一種社會現象；呼應於先前小花平台專題文章已做深入分析報導：《工作到老，已是不可逆的趨勢！該做好哪些準備才能「好命」、財富自由？》、《日本老人80歲還在工作，未來可能不存在「退休年齡」…你怎麼想？》，本文將從另一個角度為讀者解析：儘管父母那輩大多計畫60多歲退休，絕大多數的千禧世代希望能在50歲左右實現財務獨立、退休做自己喜歡的事。

所謂的「千禧世代」，一般是指1980年代、1990年代出生的人，源自美國文化對於某特定世代所習慣稱呼的名稱。

不怕老死，就怕老來沒錢！套一句台灣知名作家張曼娟所說：「如果今天是餘生，不想有遺憾！」將這句話應用在退休規劃上，最重要也是最優先的考量就是及早打造財務安全網，同時享有兼具健康與高品質的銀髮人生。以下小花平台為讀者整理5個退休準備最常見的迷思，也是「過來人」最想重頭再來的5件事：

迷思1、老了，小孩會養我且有政府提供的勞退就夠了，不用再額外存錢！

迷思2、只想著幫孩子買足額的保險，卻忽略了自己的保障其實很不足！

迷思3、把所有的退休本金全都「放進同一個籃子裡」，妄想可以一夜致富！

迷思4、每天習慣喝一杯手搖飲或是拿鐵咖啡，花點「小錢」其實無傷大雅！

迷思5、小心誤觸「小錢變大錢」迷思：認為小錢定時定額就可以累積千萬！

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