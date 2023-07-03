近期台灣演藝圈掀起MeToo運動，自許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO等許多大咖藝人都被爆出性騷惡行，引起外界極大關注與討論，對此，星座專家唐綺陽發文提醒，7月的演藝圈「依舊不平靜」，且都要面臨過去做的事所帶來的結果，「得了便宜還賣乖」的人優勢不再，且須付「實質代價」，更直言：「七月可說是『報應不爽』之月呀！」

唐綺陽2日發文指出，海王星於7月1日正式進入逆行狀態，不過能量轉變不代表揭露的真相會被遺忘，也並不代表MeToo運動結束了，而是要正式及嚴肅地面對MeToo運動的後續問題，處理錯誤行為所帶來的影響，受到波及的人、事、物都需要面對後果「已撕開的真相，大家要一起面對、收拾殘局」。

此外，唐綺陽表示，演藝圈、明星、名人，孩子、二代「依然不平靜」，以上所提到都容易失控、情緒化、惹禍、刀火燙傷，但也可能「爆紅」；然而，過去有付出努力累積的人，便會開始有好的收穫，至於「利用自身優勢只顧自己利益、壞掉的寵兒」，則會被抽回銀根、收回待遇「不夠格卻吃香喝辣、德不配位的狀況，嘴邊已經咬到的肥肉，也得一塊一塊吐回去」。

最後，綜觀整個7月的現象「得了便宜還賣乖」的人優勢不再，也要付出實質代價「做得好就得到更多，做錯事就受到懲罰，七月可說是『報應不爽』之月呀！！」唐綺陽提醒，尤其俊男美女、明星名媛等社會寵兒們，容易會有名次異動、身價漲跌、實質起落等劇情發生。