澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）即將卸任返回澳洲，她4日以流利的台語拍攝影片，講述自己來台的感想並向台灣民眾道別，她說，過去這3年來，她親身體驗台灣的豐富多元與韌性，也感受到台灣人的親切、熱情、好客與友誼。「我們是永遠的朋友」。

露珍怡在推特貼出這段道別的影片，並表示，她很榮幸，在擔任澳洲代表期間，為澳台關係與友誼做出貢獻。過去這3年來，她親身體驗台灣的豐富多元與韌性，也感受到台灣人的親切、熱情、好客與友誼。台灣傑出的成就，令人讚嘆、敬佩。「我即將回到我的家鄉墨爾本，衷心感謝每位台灣好朋友，給我的支持與情誼」。

在影片中她說，雖然這段時間面對許多挑戰，但澳台關係確實比以前更加堅實密切。我們共享民主價值、豐富的原住民歷史文化、開放多元的社會，也致力於印太地區和平、穩定與繁榮。

露珍怡表示，澳台有長期互惠的經貿關係和緊密的民間交流，讓我們的文化更豐富，也讓我們更具韌性來應對任何挑戰，讓社會經濟更蓬勃，讓人民更有福祉。

她讚揚台灣有美麗的風景，以及多樣的風俗特色，她也看見台灣在民主、自由及人權方面的成就，這些成果都值得成為世界的模範，令人讚嘆、欽佩。「雖然我即將離開台灣，但我是台灣永遠的好朋友，台灣也會永遠在我的心中。謝謝大家！珍重再見！」