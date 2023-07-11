張東晴病癒後復出加入《美麗人生》演出。（齊石傳播提供）

張東晴生病後更注重運動與養生。（齊石傳播提供）

消失螢幕2年的台越混血清甜系藝人張東晴，近日回歸加入台視8點檔《美麗人生》，她透露停工兩年的原因是，3年前被朋友帶去健檢，原以為只是做個預防，沒想到檢查完竟被醫生告知罹患乳突癌，幸好還只是初期，醫生認為動手術切除後即可復原。張東晴表示，得知的當下除了震驚和擔心，就只想盡快解決問題，因此立刻通知公司需要停止手邊工作，做甲狀腺全除的手術，並做放射線治療，停工的這兩年都在醫院度過，也拿了重大傷病卡。

她說目前身體康復得很好，因此正式回歸演藝工作，請身邊的好友家人以及粉絲不用擔心。

張東晴回顧歷時兩年的治療過程，她表示幾乎每天都無法睡超過3小時，入睡時會盜汗、口乾舌燥，眼淚跟口水的分泌量都是之前的一半，因此在暫停工作期間都專心在治療、養身體。 大病一場後，張東晴堅持1周運動4天，包含打羽毛球、游泳和瑜伽；為求健康，她也養成料理的興趣，甚至還因此考到丙級證照，她樂觀笑說：「基本上丙級中餐跟基本的西餐料理，我都會煮了，算是因禍得福嗎？」

張東晴透露最近很喜歡煮地中海歐式料理，因為生病的緣故，開始更注重飲食及運動方面的健康，對於醫療跟養生方面也頗有研究，等身體的復原狀態再更好之後，也想多走出戶外嘗試露營等活動。

張東晴上次演出8點檔是5年前的《金家好媳婦》，憑藉著在劇中飾演火辣女子張海倫一角打開知名度，這次在《美麗人生》飾演研究室助教洪美雲一角，相隔兩年回到演員身分，張東晴坦言拍台語劇其實很緊張：「進劇組前有惡補一下台語，還特別請認識的阿姨教道地的台語語氣。」她也笑說：「要進組前很不安，晚上都睡不著，一直有預感會突然開拍，結果才剛在想種的睫毛跟做的美甲要不要趕快卸掉，隔天就被通知要進組拍攝了，女人的第六感果然很準。」

她劇中角色雖是高知識份子卻不太懂得人情世故，是一位正在與社會磨合的傻女孩，在角色個性和穿著上都顛覆以往，從火辣形象轉而詮釋內斂端莊的角色，非常具有挑戰性；巧合的是，這次的對手演員正是她在《金家好媳婦》中合作過的鄭仲茵，暌違5年再次搭檔演出，張東晴表示：「因為是跟很熟悉的仲茵姐對戲，讓我安心許多。」兩人在片場還開玩笑地說網友都稱他們是「邪教CP」。

張東晴外型可以性感火辣也可以甜美可人，風格多變，演出類型涵蓋電影、電視、廣告多元領域，曾參演多部影視作品，如：《最佳利益》、《婚姻結業式》、《金家好媳婦》等，熱愛表演且勇於挑戰的她，也希望能持續突破自我，飾演更多具有挑戰性的角色。