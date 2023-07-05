鴻海創辦人郭台銘為選總統動作頻頻，檯面下傳出要併購民眾黨，還運作挺郭國民黨中常委發動換侯。對此，資深媒體人李艷秋在臉書上表示，參選是他的權利，只是只不過到時他買疫苗塑造出的國家英雄人設將瞬間崩塌，「這樣的智慧，怎麼能賺這麼多錢？好佩服！」

李艷秋說，郭台銘檯面上的動作很大，檯面下也傳出要「併購民眾黨」、「讓他先當四年」，上次跟韓國瑜初選也是這麼說的，這是什麼意思呢？就是要選的意思，那先前承諾接受初選失敗支持侯友宜，又是什麼意思呢？就是隨便說說，沒什麼意思。

李艷秋分析，郭台銘不會同意做侯友宜或柯文哲副手，他想併購民眾黨，將民眾黨打包賣給他，郭正柯副，郭董賞柯小弟一碗飯吃，也照顧民眾黨的小雞們，但是號稱IQ157的柯P會同意嗎？

李艷秋指出，郭如果要獨立參選，他必須面對三個質疑，誠信當然是第一個質疑，當初去國民黨參加徵召提名，做了承諾，輸了又不認帳了。第二是投機，看侯友宜民調落後，就覺得有可趁之機；第三是獨立參選必須有近29萬份公民連署，我相信他很快就能達標，但裡面有多少反串的水軍？郭願意被綠營這樣耍著玩嗎？

李艷秋提到，郭台銘想換掉侯友宜，由他取而代之：集結國民黨內挺郭的中常委、民代，在中常會上發難，拉下侯友宜，請郭台銘回鍋，這是目前郭台銘最熱衷運作的方式，「但是郭董，你想太多了，這件事不會發生。」

李艷秋說，觀察郭的行事脈絡，他先在國民黨選輸了就去找柯文哲合作，合作不來就想辦法把侯友宜換掉，換不成就獨立參選。這將驗證郭其實不管怎樣，他都要選，而且絕對不當副手，參選是他的權利，只不過到時他買疫苗塑造出的國家英雄人設將瞬間崩塌，「這樣的智慧，怎麼能賺這麼多錢？好佩服！」