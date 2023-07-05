受少子化影響，台北市社區高中與私立學校招生困難，教育局初步規畫113學年度公私立高中職每班班級人數調降1人，預計9月後送市府核定，通過後才能實施，無法預估具體上路時間。

少子化浪潮影響高中，台北市部分私校招生出現困難，去年向教育局提議112學年度高中職全面減招，每班班級人數減少1人，當時未通過市府核定。至於未通過原因為何？教育局僅強調，市府未予以核定。

由於家長代表屆期更換，教育局今年再次召開會議，近期邀集校長協會代表、教師會代表及國高中職家長會聯合會代表討論，決議113學年度公私立高中職每班調降1人，也就是公立高中職每班人數為35人，將減少至34人；私立高中職每班48人，改成每班47人。中等教育科長黃喬偉舉例，建國中學的23班，將減招23人；北一女中20班，將減招20人。

針對決議，黃喬偉解釋，少子化讓教育界有機會思考教育品質再提升可能性，尤其108課綱上路後，彈性多元課程比例增加，加上部分高中有原住民、身心障礙者外加名額，班級人數反而無法降下，教師教學負擔變得更重，才希望調降每班班級人數，減輕老師負擔，並提高教育品質。

教育局副局長陳素慧表示，9月開學後將與各校確認113學年度招生人數，再報給市府核定招生總名額，11月提報師大心測中心。