正隆因全球景氣轉弱、消費動能保守影響企業對紙箱需求，2023年前5月自結合併營收169.73億元、年減10.95％，為近3年同期低點。首季歸屬母公司稅後淨利3.48億元，季增10.7％、但年減達53.08％，每股盈餘0.31元。

展望後市，雖然市場需求未見明顯復甦，但隨著時序逐步紙箱出貨傳統旺季，有望增添正隆營運動能。而近期紙漿等原物料價格下跌，亦紓解整體成本壓力，在紙品價格調漲不易狀況下，有助正隆維持一定獲利水準。

展望後市，正隆期盼紙業景氣能逐步回溫，並以7大營運方針因應全球局勢變遷，穩健進行新廠與設備產能布局，待日後充分發揮再創高峰。而近期紙漿等原物料價格下跌，紓解整體成本壓力，在紙品價格調漲不易狀況下，有助正隆維持一定獲利水準。

此外，正隆在中國大陸設有8座紙器廠，隨著中國大陸今年將銅版紙、模造紙、工紙等紙種進口關稅自5％降至0％，在台灣工紙原料成本較便宜狀況下，有助台灣工紙外銷中國大陸，進一步擴大市占率。

正隆仍穩健進行新廠與設備產能布局，待日後充分發揮再創高峰。其中，竹北廠沼氣發電系統去年第四季商轉，而大園廠再生白漿產線、竹北廠生質熱電系統，越南平陽廠第二期工紙產線、濱吉紙器廠、北將紙器廠，均將在上半年試車或商轉。