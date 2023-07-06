歌壇天后李玟5日因憂鬱症輕生離世，享年48歲，消息震驚華人圈。與此同時，憂鬱症再度成為外界關注話題，事實上，華為創辦人任正非自爆曾罹患憂鬱症，在醫生的幫助下，加上自己開放樂觀的態度，病完全治好，他相信，每個人都能走出焦慮症和憂鬱症的困境。

任正非曾在華為心聲社區撰寫《要快樂地度過充滿困難的一生》一文。他在文章提到，華為員工中患憂鬱症、焦慮症的不斷增多，令人十分擔心。有什麼辦法可以讓員工積極、開放、正派地面對人生？

「憂鬱症就是自己折磨自己而產生的」，任正非建議，要引導員工懂得高雅的文化與生活，積極、正派、開放地面對人生，人生苦短，不必自己折磨自己，牢記唯有奮鬥才會有益於社會。

任正非表示，人生是美好的，美好並非潔白無暇。任何時候，任何處境都不要對生活失去信心。有機會去北京，可以去景山公園看看，那兒是一片歌的海洋，熱鬧得像海嘯一樣奔放。

「那些都是垂暮之年的老人，都在放聲歌唱，多麼的樂觀，多麼的豁達。快樂的人生，無論處境多麼困難，只要你想快樂一定會快樂。」

任正非表示，員工不必為自己的弱點而太多的憂慮，而是要大大地發揮自己的優點，使自己充滿自信，以此來解決自己的壓抑問題。人是有差距的，要承認差距存在，一個人對自己所處的環境，要有滿足感，不要不斷的攀比。

任正非也說，自己就有許多地方是弱項，常被家人取笑小學生水平，若他全力以赴去提升那些弱的方面，也許就做不了CEO了，他是集中發揮自己的優勢。

任正非坦言，自己曾是一個嚴重的憂鬱症、焦慮症患者，在醫生的幫助下，加上自己開放樂觀的態度，病完全治好了。他相信，每一個人都能走出焦慮症和憂鬱症的困境。

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