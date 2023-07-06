鎖定囤房大戶，行政院會6日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅修法將朝縣市歸戶改為全國歸戶，非自住住宅稅率由現行1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，並採全數累進。財政部長莊翠雲透露，主因是有地方政府反映原先稅率在運用上並不足夠，她也強調政府態度沒有轉彎，因該政策實施許久，現在是改革的時機點。

莊翠雲上午出席行政院會後記者會，針對稅率調整考量，她解釋，囤房稅率是做通盤合理調整。首先，若民眾僅持有1間房屋且為自住，稅率將從1.2％降為1％，但會排除豪宅，金額將由各縣市政府分別訂定；若有出租稅率則從原先的1.5％到3.6％，調為1.5％到2.4％，若維持原來稅率天花板，兩者差距就無法達到鼓勵出租效果。

莊翠雲指出，至於3.6％提高至4.8％，主因是囤房稅執行過程中，有地方政府反應3.6％在運用上並不足夠，因此提高到4.8％。

財政部賦稅署長宋秀玲透露，台北市有一直反映，但台北從2014年政策上路就執行到現在，因為做得夠久才能提出此需求，當前10個執行縣市中也有7個縣市去年才上路，有做快做慢的問題。她有說，新加坡自用住宅稅率為4％，出租住宅是10％，雖然房屋稅輕重要看稅基，但目前上限訂4.8％也算合宜，會繼續觀察實施成效。

由於過去財政部對全國歸戶態度保守，針對改革轉折點，莊解釋，房屋稅差別稅率自2014年起實施，長時間來不斷觀察地方政府實施情形，目前有10個地方政府採取差別稅率，是在此基礎上，認為現在是採取全國總歸戶的時機點。

行政院發言人林子倫補充：蔡總統2016年上任以來，政府持續討論跟推動健全房市發展各項政策，包含房地合一稅的2.0，還有修正平均地權條例，各項政策已經逐漸有所成效，「沒有所謂轉彎的問題」，盼透過囤房稅新制鼓勵房屋釋出、減少控制，落實居住公平正義。

媒體追問，囤房稅是否可能造成租金上漲，莊翠雲說，目前非自住房屋若出租給房客，稅率天花板會從3.6％調降為2.4％，若房東讓房客申請租屋補貼，轉為公益出租人，稅率則維持1.2，若出租給包租代管業者轉社宅用，稅率也是1.2％，都比一般持有房屋稅率要低，目的是避免租金轉嫁到承租人。