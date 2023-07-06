前年新冠疫情期間，台北市好心肝診所被爆私下幫民眾打疫苗，引發各界關切，台北市政府裁處200萬元罰鍰，好心肝診所不服提行政訴訟，台北高等行政法院6日判決駁回訴訟，全案可上訴，至今北高行政法院仍未提供判決理由。
台北市政府認為，好心肝診所在2021年6月4日已替相關醫事人員和員工接種疫苗，同年月7至8日仍向台北市政府衛生局領取covid-19公費疫苗，卻未依中央疫情指揮中心規定，替醫事人員、防疫人員、高接觸風險第一線工作人員接種，違反傳染病防治法規定，依法裁罰200萬元罰鍰。
前年新冠疫情期間，台北市好心肝診所被爆私下幫民眾打疫苗，引發各界關切，台北市政府裁處200萬元罰鍰，好心肝診所不服提行政訴訟，台北高等行政法院6日判決駁回訴訟，全案可上訴，至今北高行政法院仍未提供判決理由。
台北市政府認為，好心肝診所在2021年6月4日已替相關醫事人員和員工接種疫苗，同年月7至8日仍向台北市政府衛生局領取covid-19公費疫苗，卻未依中央疫情指揮中心規定，替醫事人員、防疫人員、高接觸風險第一線工作人員接種，違反傳染病防治法規定，依法裁罰200萬元罰鍰。
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