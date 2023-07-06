行人帝王條款？新北市永和區7月4日晚間18時許，有騎士左右竹林路上發現一名行人走在人行道上，但綠燈亮了行人卻不走，依舊站在人行道上，影響到下班車流，不管大家如何按喇叭他依舊不為所動，事後將影片PO網，警方竟說無法開罰，因為行人不能逕舉。

民眾在臉書社團「我是永和人」PO文， 7月4日晚間18:40左右竹林路上，不知為何這位先生，都綠燈還一直站在行人穿越道上也不走，也不知在仰望什麼？一堆車都在鳴喇叭催促，也不為所動，也只能從他後方繞過，公車也慢慢從他身邊開過。行人帝王條款，如有人檢舉會被罰款？

警方表示，本案行人因闖紅燈，係違反道路交通處罰條例第 78 條第1項「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示」，可處新台幣500元罰鍰。惟行人非民眾可檢舉項目，無法依上述影片開罰，民眾如發現此類違規行為，請報案由警察到現場進行告發，警方將加強巡邏、持續強化行人違規及車輛不停讓行人之執法，降低用路人違規的動機，減少事故之發生。