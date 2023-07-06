前立委沈富雄今（6）日接受專訪時表示，國民黨黨中央或朱立倫「換侯」的可能性絕對是「零」，絕對不會換。他也是最早建議侯友宜團隊要有金溥聰、王金平、郭正亮三人，叫做「亮金金」三人組，三人都到位，侯友宜就有希望！

沈富雄今日接受《hitFM嗆新聞、POP radio》聯播訪問時表示，他答應接Call in的目的，希望藉這個機會，給侯友宜上課。因為侯友宜最為難的，就是沒有辦法當機立斷回應那些故意來刁難、讓他難堪、讓他尷尬的所有問題，他要嘛避開、要嘛就是不對題、要嘛擦邊球。

沈富雄直言，侯友宜的演講，不能講老套，若想要當總統，老調不能重彈，會讓人打瞌睡的，也不要講。會讓人歡呼的還不夠，要請一兩個寫手，侯講出來會讓人流眼淚，才會選上。如果寫手寫好還講不出來，「我來教」！

前立委沈富雄。（資料照片）

沈富雄認為，國民黨黨中央或朱立倫「換侯」的可能性絕對是「零」，絕對不會換。且他是最早建議，侯友宜團隊要有金溥聰、王金平、郭正亮，這三人出手，侯友宜就有起死回生的希望。現在三人都到位了，叫做「亮金金」三人組，不要小看他們的力量。